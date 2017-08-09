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Чехія вдвічі збільшить кількість дозволів на роботу для українців

Середа, 9 серпня 2017, 10:42

Чехія видаватиме громадянам України вдвічі більше дозволів на роботу – 8 тисяч на рік.

Про це посол Чехії в Україні Радек Матула розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, заяви на робочі візи за цією програмою розглядатимуть у Львові. "Зараз тривають підготовчі роботи, тому що ми повинні найняти нових людей у консульство тощо", - додав посол.

Як квота буде змінюватися далі, залежить від домовленостей уряду, профспілок і організацій роботодавців, відзначив дипломат.

Разом з тим, дипломату не відомо, чи планує Чехія відкривати ринок праці для безвізових подорожуючих за аналогом Польщі.  

Детальніше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну".

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