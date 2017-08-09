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Чехія не порушуватиме санкції проти РФ та Криму навіть після зміни уряду – посол

Середа, 9 серпня 2017, 11:07

Чехія не порушуватиме режиму санкцій, а чеський уряд підтримуватиме продовження обмежень проти Росії навіть після парламентських виборів у жовтні.

Про це посол Чехії в Україні Радек Матула розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, чеський уряд працює над тим, щоб чеські компанії не повторили шлях німецького концерну Siemens.

"У нас в Мінфіні є спеціальне бюро, яке відстежує дії юридичних і фізичних осіб, які могли б порушити санкції. Будь-яка підозра, будь-яка інформація детально перевіряється. І наразі у мене немає жодної інформації про те, що режим санкцій був порушений Чехією або її компаніями", - зауважив дипломат.

Посол наголошує, що Чехія робить все, щоб відносини між Прагою та Києвом розвивалися і поліпшувалися. "Чехія підтримує Україну, а чеський бізнес все більше зацікавлений у тому, щоб працювати на вашому ринку", - підкреслив дипломат.

Радек Матула висловив упевненість, що чеський уряд підтримуватиме продовження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод навіть після зміни складу уряду.

"Я впевнений, що ця позиція Чехії не зміниться. У тому числі – після парламентських виборів, які відбудуться у жовтні, після формування нового уряду", - наголосив посол.

Детальніше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну".

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