Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із початку 2017 року в ДТП загинули майже 1400 людей

Середа, 9 серпня 2017, 11:25

За першу половину 2017 року в автомобільних аваріях загинули 1377 людей.

Про це повідомив начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає "Громадське радіо".

Білошицький зазначив, що цього року на українських дорогах трапилось близько 76 тисяч ДТП. З них понад 11 тисяч - з потерпілими, при цьому 1377 людей загинули.

"Як правило є причинно-наслідковий зв’язок, який пов’язаний з тими чи іншими діями водія. Більшість аварій трапляється через недисциплінованість і недотримання правил дорожнього руху водіями", - зазначив він.

Також начальник патрульної поліції розповів, що найчастіше аварії спричиняють порушення правил маневрування - 38% всіх аварій, а недотримання безпечної дистанції - 22,5%. На третьому місці - порушення безпечної швидкості руху - 18%.

"Ми бачимо, що порушення правил маневрування і недотримання безпечної дистанції - більше 60%. А це говорить про те, що водії перш за все самі порушують правила дорожнього руху і своїми діями зумовлюють вчинення ДТП", - додав Білошицький.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: