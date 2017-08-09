На Івано-Франківщині потяг врізався в автомобіль, 4 загинули

В Івано-Франківській області потяг Київ - Ворохта врізався в легковий автомобіль, загинули 4 людини, з них - двоє дітей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 серпня в смт. Більшівці Галицького району сталось зіткнення пасажирського поїзда Київ - Ворохта та легкового автомобіля ВАЗ. Внаслідок ДТП 4 людей загинуло, з них 2 - діти", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники деблокували загиблих з салону автомобіля та забрали авто з колій.

Як відомо, 12 жовтня 2010 року в Україні сталося наймасштабніше за часів незалежності України ДТП.

Тоді на залізничному переїзді біля міста Марганець Дніпропетровської області пасажирський автобус "Еталон" зіткнувся з потягом.

Унаслідок ДТП загинули 45 осіб.

Уряд обіцяв вжити усіх заходів для посилення безпеки на залізничних переїздах та обладнати їх шлагбаумами і світлофорами.