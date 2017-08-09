Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених

За минулу добу внаслідок бойових дій 3 українських військових загинули, 9 – отримали поранення та травмування.

Один боєць загинув внаслідок обстрілу поблизу Водяного, уточнив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 9 серпня.

По одному військовому було поранено внаслідок обстрілів у Кряківці, Новоолександрівці та Широкиному.

Найбільші втрати припали на Мар’їнку, де внаслідок розриву одиниці озброєння 2 бійців загинули, 5 отримали поранення, ще 1 військовий отримав травми.

Всі поранені госпіталізовані. Правоохоронці проводять розслідування.

Загалом за добу бойовики відкривали вогонь понад 20 разів.

Доба 8-9 серпня на Донбасі mediarnbo.org

На луганському напрямку сталося 11 збройних провокацій проти ЗСУ, із них 3 – з мінометів.

Більшість обстрілів припала на ділянку Троїцьке – Новотошківське. Після опівночі бойовики відкрили вогонь із гранатометів та кулеметів по Новозванівці. Після 15-ї бойовики відкрили вогонь по Троїцькому.

Пік активності припав на час від 21-ї до опівночі: бойовики провели по одному мінометному обстрілу у Новотошківському та Новозванівці, а з озброєння БМП – по Золотому та Новоолександрівці.

У Щасті ворог відкривав вогонь з гранатометів.

На донецькому напрямку відбулося 4 обстріли, 3 з них – із мінометів.

Між 19:00 та 23:00 бойовики ОРДЛО вели мінометний вогонь на ділянці Кам’янка – Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка".

Найбільш напружена ситуація була під Авдіївкою. Там бойовики майже 4 години вели активний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях ЗСУ поблизу міста ворог випустив 85 мін різних калібрів.

Аналогічна ситуація спостерігалася в Кам’янці та на "Шахті Бутовка", де бойовики випустили по українських позиціях ще близько 40 мін.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, бойовики здійснили короткий обстріл по Луганському зі зброї БМП.

На маріупольському напрямку близько 4 ранку у вівторок противник почав обстріл позиції ЗСУ біля Мар’їнки. Українське командування вирішило відкрити вогонь у відповідь.

Саме тоді під час стрільби одна одиниця озброєння ЗСУ вийшла з ладу та розірвалася. Внаслідок цього українські військові понесли втрати.

Пополудні бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ – провели по одному короткому мінометному обстрілу по Красногорівці, Талаківці та Широкиному, тричі відкривали вогонь із озброєння БМП по Чермалику.

По позиціях ЗСУ між Павлополем і Широкиним бойовики стріляли з легкого озброєння.

Олена Рощенко УП