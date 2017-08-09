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Прокуратура почала розслідувати свавілля кримських окупантів щодо Балуха

Середа, 9 серпня 2017, 14:29

Прокуратура розпочала розслідування стосовно незаконного притягнення до кримінальної відповідальності в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха.

Про це на брифінгу у середу повідомив начальник управління нагляду в карному виробництві прокуратури Криму Олександр Даракчі, передають "Українські новини".

"Прокуратура АР Крим здійснює нагляд за перебігом слідства за фактами позбавлення волі й незаконного проведення обшуків у Володимира Балуха", - повідомив він.

Даракчі зазначив, що встановлені всі російські силовики й судді, причетні до незаконного кримінального переслідування активіста. Найближчим часом їм будуть оголошені підозри.

Водночас, за його словами, одному із кримських прокурорів, що брали участь у процесі над Балухом, уже оголошено про підозру й щодо нього почате спеціальне (заочне) розслідування.

Усього українська прокуратура повідомила про підозру 320 кримським правоохоронцям і суддям.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Теми: Кримправа людинипрокуратурасуд
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