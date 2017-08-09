На трасі Київ-Ковель у ДТП загинули 5 людей
В Рівненській області трапилося ДТП за участі Nissan Qashqai і Volkswagen Caddy.
Про це у середу повідомляє прес-служба поліції області.
Згідно з інформацією загинули 5 осіб.
"Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків. У салоні "Volkswagen Caddy", крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.
"Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні", - повідомили в поліції.
Згідно із версією поліції, водій "Nissan Qashqai" на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Caddy".
Наразі рух транспортних засобів на трасі відновлено.
Як відомо, 6 серпня на Бориспільській окружній дорозі зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В результаті загинули 7 людей.
Українська правда