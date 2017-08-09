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На трасі Київ-Ковель у ДТП загинули 5 людей

Середа, 9 серпня 2017, 16:25

В Рівненській області трапилося ДТП за участі Nissan Qashqai і Volkswagen Caddy.

Про це у середу повідомляє прес-служба поліції області.

Згідно з інформацією загинули 5 осіб.

"Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків. У салоні "Volkswagen Caddy", крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

 

"Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні", - повідомили в поліції.

Згідно із версією поліції, водій "Nissan Qashqai" на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Caddy".

 

Наразі рух транспортних засобів на трасі відновлено.

Як відомо, 6 серпня на Бориспільській окружній дорозі зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В результаті загинули 7 людей.

Українська правда

Теми: ДТПРівненська область
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