На трасі Київ-Ковель у ДТП загинули 5 людей

В Рівненській області трапилося ДТП за участі Nissan Qashqai і Volkswagen Caddy.

Про це у середу повідомляє прес-служба поліції області.

Згідно з інформацією загинули 5 осіб.

"Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків. У салоні "Volkswagen Caddy", крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

"Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні", - повідомили в поліції.

Згідно із версією поліції, водій "Nissan Qashqai" на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Caddy".

Наразі рух транспортних засобів на трасі відновлено.

Як відомо, 6 серпня на Бориспільській окружній дорозі зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В результаті загинули 7 людей.

Українська правда