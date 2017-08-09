В анексованому Криму провели обшук у релігійного діяча

У кримському селищі міського типу Кіровське провели обшук у релігійного діяча кримських мусульман Умера Емірамзаєва.



Про це повідомив заступник голови забороненого Росією Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов у Facebook.



"Сьогодні в смт Кіровське було проведено обшук у релігійного діяча Умера Емірамзаева. За інформацією активістів, обшук почався приблизно о 8.00 і закінчився орієнтовно об 11.00", – розповів він на відео.



"Величезна кількість представників силових структур, багато з них у масках, фактично увірвалися в дім, де проживає Умер Емірамзаєв і його сім'я, вели себе досить грубо, не пред'являючи документів і не пояснюючи мету обшуку... Фактично, перевернули весь дім", – додав Джелялов.



"Під час обшуку було вилучено два планшети, стаціонарний комп'ютер і ноутбук. Щодо телефонів поки інформації не маємо", – повідомив він.





За його словами, в будинку проживає 15 осіб, включаючи сім'ю Умера з 5 осіб.



Умеру Емірамзаєву, який раніше переніс операцію на головному мозку, стало зле – "швидка" зробила йому укол і поїхала.



В такому стані Емірамзаєву, якому закидають участь у терористичній організації, "підсунули якийсь папірець, який він підписав".



"Також підпис співробітники силових структур вимагали у його дружини, але вона відмовилася будь-що підписувати, після чого на її адресу пролунали погрози про те, що її вивезуть, щось до неї застосують", – заявив Джелялов.



Навколо будинку зібралося багато людей і, побачивши стан Емірамзаєва, силовики згорнули обшук.



Сам фігурант тепер у лікарні.



Олена Рощенко, УП