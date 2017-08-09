Кримчан попередили, що ввечері відключать електроенергію

"Крименерго" попереджає жителів окупованого Криму, що у середу ввечері прогнозується відключення електроенергії через перевантаження мережі.

Про це "Крименерго" повідомило на своєму сайті.

"Прогнозований на 09 серпня 2017 року час обмеження - від 20:00 до 22:00 в обсязі близько 5-10% від споживання районів електричних мереж. Очікуваний термін обмеження - 1 година", - зазначено у повідомленні.

У підприємстві пояснюють, що відключенні пов’язані з тим, що через сильну жару різко підвищилося електроспоживання.

Як повідомлялося 7 серпня, у Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб.