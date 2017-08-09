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НАЗК по-новому перевірятиме декларації чиновників

Середа, 9 серпня 2017, 18:49

Національне агентство з питань запобігання корупції планує змінити порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

"Вирішили спільно з Громадським люстраційним комітетом та Сашею Дрік конструктивно підійти до змін до Порядку проведення повної перевірки декларацій. Громадськість внесла пропозиції, НАЗК - опрацює та підготує відповідний проект рішення про роз’яснення до Порядку", - написала вона.

За її словами змінити планують критерії, за якими уповноважені особи НАЗК приймають рішення про початок перевірки.

"Маю на увазі підстави, за якими звернення заявників до агентства з вимогою перевірки декларації того чи іншого декларанта на основі викладених у зверненні доказів, фактично стають першоджерелами початку перевірки", - написала вона.

Як відомо, станом на серпень НАЗК проводить детальну перевірку 265 декларацій чиновників.

Українська правда

Теми: НАЗКдекларації
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