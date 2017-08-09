Бойовики у середу активізувалися на Луганському напрямку

У прес-центрі антитерористичної операції заявляють, що у середу відбувалася активізація бойовиків на Луганському напрямку.

Як повідомляє штаб, від початку доби там зафіксовано 7 випадків застосування зброї незаконними збройними формуваннями.

"Так, вночі, бойовики тричі обстрілювали наші позиції в районі Новозванівки з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, злочинці тричі били по українських укріпленнях неподалік Новоолександрівки, а на підступах до селища Новотошківське працював ворожий гранатомет", - зазначили у прес-центрі АТО.

Згідно з інформацією, на кожен обстріл НЗФ українські військові оперативно відповідали прицільним вогнем.

У штабі АТО також розповіли, що на територіях, не підконтрольних українській владі, розпочався процес поділу бойовиків за принципом "благонадійності".

"За нашою оперативною інформацією ватажки бандформувань складають списки осіб, які побували у полоні, мають судимість або родичів в Україні. У подальшому з цих осіб планується створення передових підрозділів, які фактично стануть "розхідним матеріалом". Окремі ж командири бойовиків за хабарі пропонують "підчистити" біографію злочинців ", - сказано у повідомленні.

Українська правда