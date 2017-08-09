Постачальників неякісної їжі військовим оштрафують на 2,8 млн

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виставив постачальникам харчування військових штрафних санкцій на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Про це повідомив начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ полковник Дмитро Марченко, цитує його прес-служба МО.

"З початку цього місяця з метою швидкого реагування до району проведення АТО направлено постійно діючу робочу групу для перевірки якості продуктів харчування, а також ще одна група саме зараз проводить перевірки військових частин щодо якості харчування у пунктах їхньої дислокації", — розповів він.

Як зазначив Марченко, за результатами перевірок подано 44 претензії, якими виставлено штрафних санкцій до постачальників на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Українська правда