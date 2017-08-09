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Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР

Середа, 9 серпня 2017, 22:28

Поліція не штрафувала кортеж генпрокурора Юрія Луценка.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит програми "Схеми".

Журналісти поцікавилися причинами систематичних порушень правил дорожнього руху кортежем генпрокурора і кількістю протоколів про порушення, складених за час перебування Юрія Луценка на посаді.

"У випадку порушень Правил дорожнього руху та оформлення працівниками Нацполіції адміністративних матеріалів про порушення ПДР, вказані документи повинні надходити до Генпрокуратури як власника транспортних засобів. Станом на 1 серпня 2017 року вищезазначені матеріали до ГПУ не надходили", – йдеться у відповіді.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що кортеж Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху, не "створюючи аварійної-небезпечні ситуації", ці порушення мали "винятковий характер".

Раніше повідомлялося, що кортеж Луценка часто порушує правила дорожнього руху, виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію.

Так, зокрема, трапилося 11 липня, коли два авто "Тойота Кемрі", якими користується очільник ГПУ, прямували до Верховної Ради на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів, коли до засідання лишалося 10 хвилин.

Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі.

Також журналісти зняли, як, заїжджаючи до головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку, щоб не їхати далі розвертатися на перехресті.

Теми: Луценкополіція
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