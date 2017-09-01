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Генконсульство РФ в Сан-Франциско оголосило про закриття з 1 вересня

П'ятниця, 1 вересня 2017, 01:14

Генконсульство Росії в Сан-Франциско оголосило про припинення прийому відвідувачів з 1 вересня.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

"У зв'язку з рішенням влади США закрити Генеральне консульство Росії в Сан-Франциско прийом відвідувачів з 1-го вересня ц.р. припиняється. Видача готових паспортів буде здійснюватися до 13 годин 1-го вересня", - йдеться в повідомленні.

"Вважаємо, що рішення про закриття Генерального консульства Росії в Сан-Франциско є черговим недружнім кроком з боку американської влади, який, перш за все, боляче вдарить по російським громадянам, які проживають в консульському окрузі, а також по американським громадянам, тому що значна частина росіян має і американське громадянство", - заявили в генконсульстві РФ.

У російському генконсульстві також відзначили, що терміни, які США дали для закриття, "викликають подив".

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса

Нагадаємо, у липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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