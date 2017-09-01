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У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранений

П'ятниця, 1 вересня 2017, 02:33
У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранений

Увечері 31 серпня в Харкові біля головного корпусу заводу "Турбоатом" стався конфлікт між двома групами людей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Харківській області.

"Попередньо встановлено, що біля заводу відбувся конфлікт між двома групами людей, загальною кількістю більше 20 чоловік. Інформація про подію надійшла до чергової частини о 20-40", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, приналежність учасників конфлікту до будь-яких організацій поки не встановлена.

Він повідомив, що під час конфлікту було застосовано травматичну і вогнепальну зброю. Одна людина, житель Харкова 1992 року народження, з вогнепальними пораненнями грудної клітини та обох ніг в тяжкому стані перебуває в лікарні.

Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і за ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Теми: Харківполіція
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