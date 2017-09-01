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Число жертв урагану "Гарві" зросло до 39

П'ятниця, 1 вересня 2017, 04:41

У США в результаті урагану "Гарві" загинули, щонайменше, 39 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Рятувальники продовжують шукати вцілілих.

Як повідомляє агентство АР, Білий дім підготував запит до Конгресу про надання 5,9 млрд доларів на ліквідацію наслідків урагану.

Відзначається, що в запит ще можуть бути внесені зміни. Високопоставлений представник адміністрації президента США сказав, що запит буде направлений до Конгресу в п'ятницю, а голосування в Палаті представників і Сенаті відбудеться на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що тропічний шторм "Гарві", який вирує в Техасі від суботи, забрав життя щонайменше 35 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.

Після 30 серпня ураган "Гарві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".

Теми: СШАнадзвичайна подія
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