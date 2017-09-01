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ЗМІ: Трамп незадоволений роботою Тіллерсона

П'ятниця, 1 вересня 2017, 07:41

У президента США Дональда Трампа зростає невдоволення роботою держсекретаря Рекса Тіллерсона, а також деяких радників.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

Видання пише, що Трамп і Тіллерсон не зійшлися в питаннях щодо чисельності військ в Афганістані, блокади Катару і Куби.

Також, близькі до президента США люди заявили, що Трамп "кипить від невдоволення" через особисту нелояльность директора Національної економічної ради Гері Кона, який критикував Трампа за його реакцію в Шарлоттсвіллі 12 серпня.

Крім того, деякі друзі Трампа побоюються, що "запальний президент неминуче зіткнеться з главою апарату Білого дому Джоном Келлі".

"Йому дуже важко. Йому не подобається, як ЗМІ обходяться з ним. Йому не подобається, як Келлі обходиться з ним", - сказав один з друзів Трампа.

Однак, за словами джерел, Трамп задоволений роботою Келлі і часто хвалить його на приватних зібраннях і публічних заходах.

При цьому радник Трампа по передвиборному штабу Беррі Беннет заявив, що для співробітників не рідкість чути невдоволення президента. За його словами, в передвиборному штабі було багато людей, яких Трамп неодноразово погрожував звільнити, але не робив цього.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду через розбіжності з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.

Держдепартамент США спростував цю інформацію.

Сам Тіллерсон також спростував повідомлення про свою відставку.

Теми: США
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