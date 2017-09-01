Працівницю Лук’янівського СІЗО затримали за систематичні хабарі
П'ятниця, 1 вересня 2017, 11:09
Виконувача обов’язків начальника медичної частини "Київського слідчого ізолятора" викрили на систематичному хабарництві.
Про це повідомляє Прокуратура Києва.
Встановлено, що 46-річна службовець систематично вимагала від арештантів СІЗО по 1,5 тисячі гривень за кожні 2 тижні їхнього перебування в медчастині ізолятора.
"Зловмисницю затримано на робочому місці після одержання чергової "данини" у сумі 5 тисяч гривень, які були перераховані на зазначений нею картковий рахунок", - йдеться в повідомленні.
Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Прокуратура підготувала клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.