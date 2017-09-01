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Працівницю Лук’янівського СІЗО затримали за систематичні хабарі

П'ятниця, 1 вересня 2017, 11:09

Виконувача обов’язків начальника медичної частини "Київського слідчого ізолятора" викрили на систематичному хабарництві.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

Встановлено, що 46-річна службовець систематично вимагала від арештантів СІЗО по 1,5 тисячі гривень за кожні 2 тижні їхнього перебування в медчастині ізолятора.

"Зловмисницю затримано на робочому місці після одержання чергової "данини" у сумі 5 тисяч гривень, які були перераховані на зазначений нею картковий рахунок", - йдеться в повідомленні. 

 

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

 

Прокуратура підготувала клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Теми: хабарСІЗО
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