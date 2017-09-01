Працівницю Лук’янівського СІЗО затримали за систематичні хабарі

Виконувача обов’язків начальника медичної частини "Київського слідчого ізолятора" викрили на систематичному хабарництві.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

Встановлено, що 46-річна службовець систематично вимагала від арештантів СІЗО по 1,5 тисячі гривень за кожні 2 тижні їхнього перебування в медчастині ізолятора.

"Зловмисницю затримано на робочому місці після одержання чергової "данини" у сумі 5 тисяч гривень, які були перераховані на зазначений нею картковий рахунок", - йдеться в повідомленні.

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Прокуратура підготувала клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.