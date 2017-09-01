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У ЄС вітають Україну, а українці порівнюють асоціацію з абонементом у спортзал

П'ятниця, 1 вересня 2017, 11:24

Український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом на наступні роки.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні у день набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Сьогодні ми, нарешті, досягаємо того, над чим ми працювали останніми роками: тісніший зв'язок між Європейським Союзом та Україною. Це означає налагодження більш тісних зв'язків між нашими громадянами, більші ринки та більші можливості для бізнесу та підприємців, обмін досвідом, інформацією та знаннями", – зазначила вона.

"І це показує, що ми розділяємо ті самі цілі, і що український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом на наступні роки", – додала Могеріні, повідомляє "Європейська правда".

У свою чергу, комісар Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення бізнесу Йоханнес Хан заявив, що "покоління громадян України отримають вигоду від більш тісних зв'язків з ЄС".

"Перші конкретні результати реалізації Угоди вже можна побачити: експорт України в ЄС збільшився, і ЄС підтвердив свою позицію в якості першого торгового партнера України" – сказав він, цитує DT.ua.

"Нещодавні реформи в Україні були безпрецедентними, в той же час ще залишається багато роботи, зокрема в боротьбі з корупцією. Європейський союз продовжить підтримувати реформи в Україні як з допомогою експертів, так і з фінансовою підтримкою", – додав Хан

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС святом для всього Європейського континенту.

Президент Литви Даля Грібаускайте також привітала українців: "Повний вперед, Україно!".

У свою чергу, українська віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Нові завдання, нові можливості, нові виклики, адже угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом  повністю набула чинності сьогодні. Вітання, натхнення й рішучості кожному причетному!".

Вона розуміє, що більшість змін, впроваджуваних в рамках угоди про асоціацію, можуть не дати швидкого результату, але є фундаментальними.

А представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Угода про асоціацію – це як абонемент в спортзал: або купив і забув, або користуєшся, напружуєш волю, м'язи і стаєш сильнішим. Це наш шлях".

Як відомо, 1 вересня в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Українські президент і прем'єр-міністр заявили, що торгівля з країнами Євросоюзу вже становить понад 40%, а за перше півріччя 2017 року експорт товарів і послуг в ЄС зріс на більш як 22% ($9,4 млрд) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Олена Рощенко, УП

Теми: євроінтеграціяЄС
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