Адвокат Полякова попри "гіпертонічний криз" виявився в офісі

Судове засідання щодо передачі в дохід держави застави нардепа Максима Полякова 31 серпня перенесли на вересень через відсутність адвокатів підозрюваного.

Як повідомив у Солом’янському райсуді Максим Поляков, його адвокат Ярослав Білявський затримався в апеляційному суді на іншому засіданні, а адвоката Петра Бойка "забрала швидка, у нього гіпертонічний криз".

Також Поляков додав, що місяць назад Бойко переніс операцію.

Попри це, як з’ясували "Наші гроші", одразу після суду нардеп приїхав в адвокатську фірму "Петро Бойко та партнери" з документами.

На запитання журналістів, що підозрюваний робить в адвокатській фірмі, де начебто нема його адвокатів, нардеп відповів: "Тут об’єднання, тут 20 адвокатів працює", – і зачинив двері.

Поляков прийшов до адвокатської контори "Наші гроші"

За три години, після закінчення робочого дня о 18:30, журналісти зафіксували, як із цього ж офісу виходить адвокат Петро Бойко та сідає на місце водія чорного "Лексуса".

На репліку журналістів "ми думали, у вас гіпертонічний криз", Бойко відповів, що справді почувався погано, але в нього в офісі є канапа, він полежав, відпочив, і тепер їде додому.

Як відомо, Максим Поляков є фігурантом "бурштинової справи", в якій також фігурує нардеп Борислав Розенблат.

19 червня правоохоронці затримали 7 осіб за підозрою у вимаганні та отриманні хабара за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За даними слідства, за 300 тисяч доларів нардепи мали ініціювати зміни до законів щодо видобутку бурштину.

НАБУ також досліджує, як Поляков став власником значних активів.

Солом’янський райсуд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов’язав носити електронний браслет.

Нардеп вніс заставу, однак одягнути браслет на політика правоохоронці змогли лише з п’ятої спроби.

САП розцінила це як порушення покладених на нардепа зобов’язань і попросила суд звернути заставу, внесену Поляковим, в дохід держави.