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Субсидію надаватимуть навіть боржникам

П'ятниця, 1 вересня 2017, 11:50

Боржники за житлово-комунальні послуги зможуть отримати субсидію, якщо їх заборгованість не перевищує 340 гривень.

Про це заявив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов, повідомляє прес-служба фракції "Солідарність". 

"Відтепер, при призначенні субсидій на наступний термін, враховуватиметься наявність простроченої заборгованості з оплати послуг понад два місяці. Якщо загальна її сума не перевищує 340 гривень – ви можете спокійно отримати субсидію", - сказав Крикунов.

Він додав, що також скорочено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії, з чотирьох кварталів до двох.  

Водночас постановою зменшені соціальні нормативи споживання газу для приготування їжі та підігріву води.

"За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання надається 3,3 куб. м. на одну особу на місяць (було 4,4 куб. м), за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 куб. м (було 7,1 куб. м). За наявності газової плити та газового водонагрівача – 10,5 куб. м (було 14 куб. м)", - підсумував Крикунов.

Він додав, що систему субсидіювання будуть постійно вдосконалювати до потреб сьогодення.

Як відомо, у травні Крикунов заявляв, що споживачам, які мають заборгованість за комунальні послуги, не будуть нараховувати субсидію.  

У липні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що третина киян можуть не отримати субсидію через борги.

У серпні уряд пояснив, що безробітні громадяни працездатного віку зможуть отримати субсидію розміром не більше двох прожиткових мінімумів. 

Теми: ЖКГсубсидіїборгпільги
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