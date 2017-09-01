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Порошенко: Збулося те, задля чого люди вийшли на революцію

П'ятниця, 1 вересня 2017, 13:30

Президент Петро Порошенко вважає, що 1 вересня логічно завершився шлях України до асоціації з Євросоюзом, розпочатий акціями протесту у 2013 році.  

У Харкові президент зазначив, що 1 вересня цього року – не лише День знань, а й повністю набула чинності угода про асоціацію України та Євросоюзу – разом зі всеохопною зоною вільної торгівлі з ЄС.

"Це те, задля чого люди в '13-му році в листопаді вийшли на Революцію гідності, вимагаючи її (асоціації) підписання, і те, що ми добилися разом, продемонструвавши, що рух нашої країни є поверненням української держави в родину європейських народів", – заявив Порошенко.

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"Ще одна визначна подія – це відкриття Харківського регіонального центру надання адміністративних послуг… Подивіться, який це архітектурний красень!", – сказав президент, попросивши журналістів сфотографувати будівлю центру.

 
Регіональний центр надання адміністративних послуг у Харкові
скрін-шот

Порошенко заявив: "Як БТІ відрізняється від сучасного європейського центру надання адміністративних послуг, як довжелезні черги, де без хабара ти не отримаєш будь-яке довідку, відрізняється від того, що тут вас вітають такі симпатичні дівчата, добре навчені і професійні…".

"І не треба більше ходити по жодному колу, бо тут буде можливість отримати більше 400 видів послуг – без черги, з повагою, включаючи послуги з отримання біометричного паспорта. При чому не тільки для харків’ян – із будь якого куточка України ти зможеш тут зробити біометричний паспорт", – сказав він

Порошенко нагадав, що 11 червня почав діяти для українців безвізовий режим із Євросоюзом, який потребував 144 реформи.

Президент зазначив, що до створення центру у Харкові долучилися американські партнери – надали комп’ютери й програмне забезпечення.

Олена Рощенко, УП

Теми: ПорошенкоєвроінтеграціяМайданбезвізпаспорт
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