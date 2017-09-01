Лавров розповів, коли війська РФ підуть із Придністров'я

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ті, хто ініціює виведення російських військових з Придністров'я, хочуть війни РФ з Україною та Молдовою.

Про це він розповів на виступі в МДІМВ 1 вересня, повідомляє "УНІАН".



"Я не думаю, що можна передрікати війну. Ніхто цього не хоче, крім тих, хто водив рукою представників молдавського уряду, коли вони писали ноту про необхідність вивести наших військовослужбовців із Придністров'я. Ті, хто це підказав молдавському уряду, вони хочуть війни між нами і Україною, між нами і Молдовою ", - сказав Лавров.

За його словами, ті люди, які підказують Молдові такі дії, "гальмують роботу формату "5+2".

"Їм не потрібно врегулювання, їм потрібно щось зробити неприємне для РФ, підсунути чергову якусь кризову ситуацію", - заявив глава МЗС РФ.

Він вважає, що подібна тактика - це "лінія на стримування Росії".

"Російські військовослужбовці знаходяться в Придністров'ї на основі угод, укладених незабаром після того, як гарячу фазу конфлікту на початку 90-х років вдалося погасити завдяки російській армії", - заявив Лавров.

Він підкреслив, що російські військовослужбовці підуть, "як тільки будуть створені умови".

Як відомо, Молдова звернулася до ООН з проханням включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару було оприлюднено 22 серпня. У зверненні він наголосив на тому, що Росія взяла на себе зобов'язання повністю вивести свої війська з території Молдови до 2002 року.