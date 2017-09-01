Ще одному заступнику мера Ірпеня вручили підозру

1 вересня Прокуратура Київщини оголосила про підозру заступниці мера Ірпеня Лідії Михальченко.

Про це повідомляє сайт відомства.

Михальченко інкримінують правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення вчиненому у складі злочинної організації) КК України.

"Досудовим розслідуванням установлено, що підозрювана спільно із Ірпінським міським головою, його першим заступником та іншими встановленими слідством особами, створили злочинну організацію з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Ірпеня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисники розробили чіткий план, згідно з яким створювали та оформлювали різні суб’єкти підприємницької діяльності, а потім від імені Ірпінської міської ради укладали договори підряду на виконання робіт.

Зокрема, Михальченко здійснювала пошук об’єктів злочинних посягань, укладала договори та приймала начебто виконані роботи, керуючи роботою фінансового управління ініціювала внесення змін до бюджету міста Ірпеня та річного плану закупівель, забезпечувала оплату по договорах тощо.

У прокуратурі додали, що своєю незаконною діяльністю керівництво Ірпеня завдало шкоди місцевому бюджету на десятки мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, 28 серпня вручили підозру заступнику Ірпінського міського голови Дмитру Христюку.