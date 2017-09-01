Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу

П'ятниця, 1 вересня 2017, 18:25

Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з контррозвідкою Служби затримали  сепаратистського "екс-директора" ПрАТ "Луганський патронний завод", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у червні 2014 року жінку призначили на посаду директорки заводу наказом так званого "прем’єр-міністра" ОРЛО.

СБУ встановила, що жінка провела інвентаризацію понад 14 мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві. Вона також організувала на потужностях заводу виготовлення ще майже двох мільйонів набоїв різного калібру.

"Боєприпаси "директорка" передала "для потреб армії "Новоросії" представникам терористичних організацій, які використали їх під час бойових дій проти сил антитерористичної операції", - наголошують у СБУ.

Як зазначено у повідомленні, після чергової зміни "керівництва" бойовиків ОРЛО, жінку звільнили, після чого вона переховувалась на непідконтрольній території Донбасу, а також у Росії.

Співробітники спецслужби затримали жінку в Кременчуці на Полтавщині, куди вона прибула з "діловим візитом".

"Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації - ред.) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство", - зазначила прес-служба.

Теми: СБУсепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
СБУ
Бойовика російської "самооборони Криму" затримали в Одесі
СБУ затримала агента ФСБ, який звітував в РФ про наслідки удару по Краматорську
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: