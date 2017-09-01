"День знань" у зоні АТО: бойовики провели 8 провокаційних обстрілів

Перший день нового навчального року пройшов у районі проведення АТО відносно спокійно.

Про це звітує прес-центр штабу АТО увечері 1 вересня.

З опівночі російсько-окупаційні угруповання не застосовували міномети та інше важке озброєння. А 8 обстрілів, що зафіксовані, мали провокативний характер.

Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на донецькому напрямку. Вночі і зранку в Авдіївській промзоні бойовики тричі обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Також сьогодні під вогнем противника опинились українські укріплення в районі шахти Бутівка та Зайцевого.

На луганському напрямку гранатомети ворога працювали на підступах до Кримського та Жовтого.

На приморському напрямку упродовж дня зберігалася тиша.

У штабі АТО зазначають, що новий етап перемир’я, у ході якого зменшилась вогнева активність противника, дозволив 1 вересня спокійно піти до шкіл та вишів тисячам мешканців Донбасу.

"Для них навчання у рідних містах і селищах під українським прапором – вже перемога. У прифронтових районах кожен із учнів і студентів знає ціну, яку платить українська армія за мир", – резюмується у зведенні.