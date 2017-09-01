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Тіллерсон схвалив $60 млн на боротьбу з пропагандою РФ та ІДІЛ

П'ятниця, 1 вересня 2017, 19:43

Під тиском американських законодавців держсекретар Рекс Тіллерсон розпорядився використати десятки мільйонів доларів для боротьби з пропагандою ісламських екстремістів та іноземних урядів, таких як Росія.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновника Державного департаменту США, пише 1 серпня "Європейська правда".

Минулого тижня Тіллерсон затвердив використання $60 мільйонів, призначених для Глобального центру взаємодії Держдепу США – міжвідомчої установи, яка протистоїть терористичній пропаганді та спонсорованій урядами інших держав дезінформації.  

Таке рішення Тіллерсон схвали після того, як Politico повідомило про небажання держсекретаря використовувати кошти, раніше розподілені Конгресом США, незважаючи на наполягання демократів та республіканців.

Майже $20 мільйонів вже є у розпорядженні Держдепартаменту та будуть безпосередньо передані чиновникам Центру для боротьби з пропагандою терористичних груп таких як "Ісламська держава".

Тіллерсон також схвалив запит на переведення $40 мільйонів зі скарбниці Пентагону до Глобального центру взаємодії. Кошти спрямують на боротьбу з пропагандою, яку фінансують інші держави.  

Видання відзначає, що Тіллерсон міг попросити про переведення $60 мільйонів з Пентагону, та зараз не зрозуміло, чому він попросив лише $40 мільйонів. Анонімний чиновник відзначив, що такий розмір суми було визначено під час консультацій з іншими агентствами. 

Теми: СШАРосіясанкції
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