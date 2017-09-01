Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 1 вересня на Українській правді.

Про "біометрику". З 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон.

Рішенням РНБО затверджується для громадян РФ двоступеневий рівень контролю.

"Вони, крім того, що, як іноземці, будуть надавати біометричні дані, вони щеповинні завчасно повідомляти про те, що вони повинні їхати в Україну і подати мінімальний обсяг інформації про себе", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Про місце проживання Януковича. Президент-утікач Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11. Земля належить федеральній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при міністерстві внутрішніх справ і призначена для "будинку прийомів, розміщення іноземних фахівців".

Про Саакашвілі. Президент Петро Порошенко заявив, що питанням можливого повернення в Україну колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, позбавленого громадянства, мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби.

Про РФ. Президент Петро Порошенко підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про підсилення контролю за в’їздом та виїздом з України, яким, зокрема, мають внести Росію у перелік держав міграційного ризику.

Про Донбас. Так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

Про Кольченка. Українцю Олександру Кольченку, якого в Росії засудили до 10 років в’язниці за начебто підготовку терактів у Криму, відмовили у продовженні навчання у Таврійському національному університеті.

Про "Свободу". Національне агентство з питань запобігання корупції наполягає на конфіскації у партії "ВО "Свобода" 2,3 мільйона гривень.

Про вищу освіту. "Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - зауважив прем'єр-міністр. Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Володимир Гройсман.