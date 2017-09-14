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Син Флінна став об'єктом розслідування у російській справі

Четвер, 14 вересня 2017, 04:05

Сина Майкла Флінна, колишнього радника президента США перевіряють на причетність до можливої змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Москвою.

Про це з посиланням на чотирьох колишніх і діючих урядовців повідомляє NBC News.

Майкл Дж. Флінн-молодший - син екс-радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, є об'єктом федерального розслідування ймовірної змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Москвою.

Розслідування щодо Флінна-молодшого стосується його роботи в лобістській компанії батька Flynn Intel Group. Він, зокрема, супроводжував батька під час його візиту в Москву в грудні 2015 року, де Флінн-старший виступав з промовою на заході телеканалу Russia Today.

Колишній бізнес-партнер Флінна повідомив, що його син брав участь в повсякденній діяльності Flynn Intel Group і його обов'язки включали відвідування зустрічей з батьком і спілкування з потенційними клієнтами.

Кілька експертів-юристів, які знають про розслідування, повідомили NBC News, що, на їхню думку, радник ФБР, який веде цю справу, Роберт Мюллер намагається змусити ключових гравців, в тому числі Флінна і Пола Манафорта, розповісти, що вони знають про будь-яку можливу змову  кампанії Трампа з Росією. Ці потенційні кримінальні звинувачення Майкла Флінна-молодшого можуть чинити додатковий тиск на його батька.

Адвокат старшого Флінна Роберт Келнер відмовився від коментарів. У Twitter Майкл Дж. Флінн назвав повідомлення про те, що він є об'єктом розслідування фейком.

Нагадаємо, Флінн подав у відставку з посади радника президента США з національної безпеки 13 лютого, через скандал, пов'язаний з контактами з Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяТрамп
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