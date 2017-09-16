МакМастер: Порошенко і Трамп зустрінуться наступного тижня

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Нью-Йорку 21 вересня.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Герберт МакМастер на брифінгу в Білому Домі.

"Нарешті, у четвер, президент зустрінеться з лідерами Туреччини, Афганістану та України. Останні дві країни, зокрема, зазнали прямих і постійних нападів на їх суверенітет в останні роки", - повідомив генерал МакМастер, інформуючи про робочий графік Трампа на наступний тиждень.

Білий дім оголосив про зустріч президентів України та США в Нью-Йорку https://t.co/WqeCeDL4RU pic.twitter.com/UvZD0NuF5D — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) September 15, 2017

Раніше про зустріч двох лідерів повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"У четвер, 21 вересня, під час участі у 72-ій сесії Генасамблеї ООН Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з Президентом США Дональдом Трампом", - зазначив він.

Як відомо, українська делегація планує зосередити основну увагу на темі миротворців на Донбасі під час роботи 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відкрилася у вівторок у Нью-Йорку. Зокрема, на цьому акцентуватиме президент Петро Порошенко під час виступів на засіданнях ГА ООН та Ради Безпеки Організації.

Нагадаємо, попередня зустріч Порошенка і Трампа відбулася 20 червня.