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Росіяни почали вивозити речі із консульства в Сан-Франциско

Субота, 2 вересня 2017, 07:52

Співробітники генконсульства РФ в Сан-Франциско почали виїжджати з будівлі, яку їм наказано звільнити до 2 вересня.

За подіями навколо російської дипустанови спостерігає Associated Press.

Чиновники російського консульства в Сан-Франциско почали виїжджати з будівлі. Журналісти помітили двох чоловіків, які вийшли з будівлі з коробками і завантажили їх в машину з тонованими вікнами і дипломатичними номерами.

Раніше, як повідомлялося, над будівлею консульства з'явився чорний дим. При цьому пожежну службу співробітники установи на територію не пустили, заявивши, що просто спалюють якісь предмети в каміні.

У відділі пожежної охорони Сан-Франциско у зв'язку з цим висловили здивування, оскільки в місті діє заборона на спалювання сміття, пластмас або інших шкідливих матеріалів в камінах в дні, коли температура повітря перевищує 35 градусів.

У МЗС РФ поспішили заявити, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівлю готують до консервації.

Раніше Захарова заявляла, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук в Генеральному консульстві в Сан-Франциско.

Як повідомлялося, США вимагають від Росії закрити консульство в Сан-Франциско і два інших дипломатичних об'єкта. У Державному департаменті США пояснили, що цей крок зроблений у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал в Росії.

Установи повинні закритися до 2 вересня.

Теми: СШАРосія
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