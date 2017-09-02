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Мюллер отримав документ, який розкриває причини звільнення Комі

Субота, 2 вересня 2017, 08:27

Спецпрокурор США Роберт Мюллер отримав лист президента Дональда Трампа директору ФБР Джеймсу Комі, що вказує на реальні причини його звільнення.

Про це з посиланням на американські ЗМІ пише DW.com.

Чернетка листа нині перебуває у розпорядженні спецпрокурора США із розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року Роберта Мюллера. Ідеться про лист, який Трамп так ніколи й не відправив.

Цей документ може пролити світло на те, чи справді Трамп намагався завадити розслідуванням ФБР щодо можливих зв'язків його команди з Росією.

Як зазначає газета The Washington Post, серед інших претензій до Комі у неоприлюдненому меморандумі зазначається: Трампа обурював факт, що Комі не хотів публічно заявляти, що проти Трампа особисто не проводитиметься розслідування у справі про втручання Росії в американські вибори.

При цьому Комі неодноразово заявляв про відсутність підозр щодо Трампа особисто самому президенту.

Раніше звільнений Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент просив його публічно оголосити, що він (Трамп) не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності. За словами Комі, президент також просив його припинити розслідування стосовно свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.

Теми: ТрампСША
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