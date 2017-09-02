Доба в зоні АТО минула без втрат
Субота, 2 вересня 2017, 13:01
За минулу добу загиблих або поранених внаслідок бойових дій в лавах ЗСУ немає.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
За його словами, інтенсивність бойових дій залишається на низькому та середньому рівнях.
На Луганському напрямку зафіксовано 4 обстріли, на Донецькому – 14, на Маріупольському – 2.
Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу бойовики відкривали вогонь 20 разів. Важке озброєння не застосовувалося.
Українська правда