Путін не братиме участі у Генасамблеї ООН - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін не планує брати участь у Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Участь президента РФ не планується", - повідомив Пєсков.

Як відомо, Генасамблея ООН почне роботу 12 вересня, в рамках тижня високого рівня відбудуться обговорення загальнополітичних питань.

Президент США Дональд Трамп планує виступити на ГА ООН з промовою і обговорити зі світовими лідерами реформу ООН.