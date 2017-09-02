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Путін не братиме участі у Генасамблеї ООН - Пєсков

Субота, 2 вересня 2017, 14:40

Президент РФ Володимир Путін не планує брати участь у Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Участь президента РФ не планується", - повідомив Пєсков.

Як відомо, Генасамблея ООН почне роботу 12 вересня, в рамках тижня високого рівня відбудуться обговорення загальнополітичних питань.

Президент США Дональд Трамп планує виступити на ГА ООН з промовою і обговорити зі світовими лідерами реформу ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінООН
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