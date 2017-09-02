Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До українських вишів вступили більше тисячі абітурієнтів з окупованого Донбасу

Субота, 2 вересня 2017, 15:44

Понад 1000 абітурієнтів з непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей та близько 150 абітурієнтів з анексованого Криму зарахували до українських вищих навчальних закладів.

Про це в коментарі Громадському розповів директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

За його словами, такі дані надає Міністерство освіти станом на 23 серпня, але вступна кампанія для молоді з тимчасово непідконтрольних територій ще триває.

"Вони можуть вступати до 30 вересня. В цей термін працюють освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна". У нас є дані про понад 1000 людей з непідконтрольних частин Донбасу та понад 150 людей з Криму, але це ще не остаточні дані", - зазначив він.

Загалом, за словами Шарова, кількість зарахованих абітурієнтів з непідконтрольних українському уряду територій – це 1,5-2% від загальної кількості вступників в Україні цьогоріч.

Як відомо, уряд розробив спрощену процедуру вступу до вишів для абітурієнтів з окупованих територій. Також для абітурієнтів з Криму і Донбасу випустили інструкцію зі спрощеної процедури вступу.

Теми: Донбасосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: