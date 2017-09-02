Покарані за неважкі злочини учасники АТО зможуть вийти на волю

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про амністію у 2016 році", за яким учасники АТО, покарані за нетяжкі злочини, зможуть вийти на волю.

Як повідомили 2 вересня у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з героями України та предстоятелями церков.

За словами Порошенка, до нього звернулися військовослужбовці та керівники церков щодо амністії для тих, хто брав активну участь у АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла на зустріч військовим у питанні помилування.

Як відомо, Верховна Рада 22 грудня 2016 року підтримала законопроект №4255 "Про амністію у 2016 році" з урахуванням пропозицій президента.

Відповідно до закону, від відбування покарання у вигляді позбавлення волі можуть бути звільнені особи, визнані винними у скоєнні умисного злочину, що не є тяжким або особливо тяжким, а також визнані винними у скоєнні з необережності не особливо тяжкого злочину.

Крім того, амністії підлягають особи, щодо яких кримінальні справи розглянуті судами, але вироки проти яких не вступили в законну силу, якщо ці особи на момент вчинення злочину були неповнолітніми, щодо вагітних жінок, батьків недосконале літніх дітей, дітей -інвалідів. Амністовано може бути осіб, за якими ще не вступили в силу вироки судів, якщо вони є інвалідами I-III груп або хворі на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання, СНІД.

Закон передбачає оголошення амністії на учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, що безпосередньо брали участь в АТО - учасників бойових дій, інвалідів війни.

Від відбування покарання звільняються особи, визнані винними, а також щодо яких є рішення судів, але вони не вступили в силу, за не особливо тяжкі злочини, якщо це не діяння, передбачені нормами статей 408, 410, 411 Кримінального кодексу (розділ, що стосується злочинів проти встановленого порядку несення військової служби), якщо вони захищали суверенітет, незалежність, територіальну цілісність України, безпосередньо брали участь в АТО, отримали статус учасника бойових дій.

Основними критеріями для застосування амністії, згідно з документом, є незначна суспільна небезпека злочинів, які вчинила людина, який відбуває покарання, а також об'єктивні чинники - важка хвороба, похилий вік.

Закон визначає категорію засуджених, до яких амністія не застосовується: до осіб, "які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також до осіб, які вчинили злочин, використовуючи службове становище (корупційні злочини)".

Передбачено ряд обмежень застосування амністії, зокрема вона не може бути застосована щодо особи, яка вчинила злочин проти основ національної безпеки.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його публікації, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.

Українська правда, Інтерфакс-Україна