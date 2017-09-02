АТО: Бойовики вели вогонь лише на донецькому напрямку
Субота, 2 вересня 2017, 18:49
У суботу, 2 вересня, бойовики вели вогонь лише на донецькому напрямку і тільки зі стрілецької зброї.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на вечір суботи.
"У районі проведення АТО противник суттєво зменшив кількість вогневих провокацій. Від опівночі зафіксовано 4 випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних угруповань - найменше за останні півтора місяці", - зазначили у штабі.
На донецькому напрямку бойовики вели провокативний вогонь двічі неподалік шахти Бутівка і один раз у районі Авдіївської промзони.
На маріупольському напрямку близько 6:00 бойовики застосували гранатомет, на решті позицій уздовж лінії розмежування до 18:00 зберігалася тиша.
Українська правда