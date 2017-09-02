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Український боксер виборов титул чемпіона світу

Субота, 2 вересня 2017, 22:08

Український боксер Олександр Хижняк виборов титул чемпіона світу на ЧС-2017, який проходить у Гамбурзі (Німеччина). 

Про це 2 вересня повідомили у НОК України. 

Хижняк провів бій у ваговій  категорії до 75 кг з казахстанським боксером Абільханом Аманкулом.

Як відомо, 31 серпня український боксер вийшов до фіналу ЧС, здолавши американця Троя Іслі. 

Раніше Хижняк здобув перемогу на чемпіонаті Європи серед боксерів до 22 років і на чемпіонаті Європи серед дорослих, який пройшов в Харкові.

Українська правда 

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Теми: спорт
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