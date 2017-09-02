Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В армії РФ похвалилися винищувачами в анексованому Криму

Субота, 2 вересня 2017, 23:31

Російські винищувачі Су-30СМ підіймалися у повітря поблизу анексованого Криму для перехоплення американського літака P-8 Poseidon патрульної авіації ВМС США і розвідника-безпілотника RQ-4 Global Hawk.

Про це, як пише ТАСС, повідомив командувач армією генерал-лейтенант Віктор Севостьянов.

За його словами, винищувачі підіймали у повітря для перехоплення у травні 2017 року.

Також Севостьянов повідомив, що з початку року винищувачі російської армії близько 120 раз супроводжували польоти розвідувальної авіації поблизу анексованого Криму та у південних кордонів Росії.

"Щодня у повітряному просторі поблизу наших південних рубежів ми завчасно виявляємо і жорстко контролюємо всіх непрошених гостей ... За вісім місяців цього року винищувачі Су-30СМ армії близько 120 разів піднімалися в повітря і супроводжували їх розвідувальні польоти вздовж нашого кордону", - заявив він. 

Як відомо, 28 серпня в окупованому Криму та на півдні Російської Федерації по сигналу бойової тривоги підняли всю авіацію і об'єкти ППО Росії.

У прес-службі Південного військового округу повідомили, що об'єднання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ПВО привели у повну боєготовність в ході перевірки.

Раніше командування НАТО заявляло про різке збільшення активності російських ВПС у  нейтральних зонах, особливо після анексії Криму Росією.

Теми: РосіяанексіяКримармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: