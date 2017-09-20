Луценко: Затягувати час на створення антикорупційного суду - неприпустимо

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на необхідності створення антикорупційних палат у вже існуючих судах.

Про це повідомила прес-служба ГПУ, посилаючись на його слова під час засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС в Дніпровській ОДА.

"Генпрокурор вчергове наголосив на необхідності створення антикорупційних палат у вже існуючих судах, що прискорить процес покарання корупціонерів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Луценко наголосив на тому, що "усі суди в Україні мають бути антикорупційними".

"Тут я погоджуюся із тезами і Порошенка, і Керрі. Але затягувати час на створення окремого антикорупційного суду неприпустимо, як того вимагають окремі політики", - процитувала Луценка прес-служба.

Пізніше прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook уточнила його слова.

"Нам потрібен Антикорупційний суд. Мені байдуже, як це буде називатися, - окремо взятий антикорупційний суд, Антикорупційна палата в існуючому суді, але він потрібен завтра", - процитувала вона Луценко.

Але одразу ж додав:

"У мене немає року чекати на створення нового суду. 4 тисячі затриманих нами хабарників мають відповідати по закону. Тому я пропоную в існуючому суді створити спеціальну палату, в яку на відкритому конкурсі під наглядом громадських організацій за 3 місяці будуть набрані нові судді. Дайте мені 50 суддів антикорупційної палати або суду, як хочете, цього року – і ми повернемо країну до нормального життя", - заявив Луценко.

Раніше голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв про те, що формування у звичайних українських судах антикорупційних палат замість створення спеціалізованого антикорупційного суду неможливе ані з логістичної, ані з юридичної точки зору.

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Джон Керрі вважає, що президент Порошенко неправий у публічній позиції щодо антикорупційного суду.

Коментуючи заяву Порошенка про те, що створення антикорупційного суду в Україні може зачекати, оскільки ні в Європі, ні в США немає таких судів, Керрі зазначив, що у США кожен суд – антикорупційний.

Українська правда