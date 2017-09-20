Порошенко закликає створити міжнародну групу з деокупації Криму
Президент України Петро Порошенко запропонував створити міжнародну групу з координації зусиль щодо звільнення Криму від російської окупації.
Про це він заявив у середу на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
"Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків та дій", - сказав голова Української держави.
Він нагадав, що Генасамблея ООН визнала РФ окупаційною державою, тож необхідно посилити міжнародний режим деокупації Криму.
За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів.
Український президент нагадав про переслідування окупаційним режимом у Криму місцевих активістів і кримських татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти нещодавно засудили до 8 років позбавлення свободи.
Він назвав півострів "територією репресій".
"Росія безцеремонно порушує резолюції Генасамблеї ООН 71 і 205 про стан із правами людини в Криму та Севастополі… Така неповага Російської Федерації до міжнародних зобов'язань мусить отримати належну відповідь від міжнародної спільноти", - наголосив Порошенко.
Він закликав делегації ГА ООН підтримати ініціативу України щодо забезпечення дотримання прав людини в окупованому Криму, зокрема шляхом ухвалення відповідної резолюції.
Для написання новини використовувався переклад з трансляції телеканалу "112 Україна".
Євген Кізілов, УП