Порошенко закликає створити міжнародну групу з деокупації Криму

Президент України Петро Порошенко запропонував створити міжнародну групу з координації зусиль щодо звільнення Криму від російської окупації.

Про це він заявив у середу на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків та дій", - сказав голова Української держави.

Він нагадав, що Генасамблея ООН визнала РФ окупаційною державою, тож необхідно посилити міжнародний режим деокупації Криму.

За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів.

Український президент нагадав про переслідування окупаційним режимом у Криму місцевих активістів і кримських татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти нещодавно засудили до 8 років позбавлення свободи.

Він назвав півострів "територією репресій".

"Росія безцеремонно порушує резолюції Генасамблеї ООН 71 і 205 про стан із правами людини в Криму та Севастополі… Така неповага Російської Федерації до міжнародних зобов'язань мусить отримати належну відповідь від міжнародної спільноти", - наголосив Порошенко.

Він закликав делегації ГА ООН підтримати ініціативу України щодо забезпечення дотримання прав людини в окупованому Криму, зокрема шляхом ухвалення відповідної резолюції.

Для написання новини використовувався переклад з трансляції телеканалу "112 Україна".

Євген Кізілов, УП