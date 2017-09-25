ООН: Після анексії в Криму майже зникла освіта українською мовою

Етнічні українці втратили можливість навчатися рідною мовою у Криму після анексії півострова і введення освітніх стандартів Російської Федерації.

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій на сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

Вказується, що кількість учнів, які навчаються українською мовою, різко скоротилася після окупації.

"У 2013/14 навчальному році українською мовою навчалося 12694 осіб. Після окупації Криму у 2014/15 навчальному році це число зменшилося до 2154, у 2015/16 − до 949, в 2016/17 − до 371", - йдеться у доповіді.

"У квітні 2015 р. з Криму виїхав багаторічний директор єдиної україномовної гімназії Сімферополя, імовірно, через погрози й утиски. За період з 2013 р. до 2017 р. кількість українських шкіл зменшилася з семи до однієї, а число українських класів − з 875 до 28", - заявили в ООН.

В ООН вважають, що головними причинами цього є переважно російське культурне середовище і виїзд тисяч проукраїнських жителів Криму на материкову частину України.

Щодо навчання кримсько-татарською мовою, вказується, що кількість учнів, які навчаються нею, залишилася незмінною, в "основному завдяки високому рівню культурної самосвідомості серед кримських татар".

"У 2013/14 навчальному році, коли в Криму востаннє діяла 31 українська навчальна програма, рідною мовою здобувала освіту 5551 кримськотатарська дитина. У 2014/15 навчальному році таких було 5146, у 2015/16 − 5334, у 2016/17 − 5330. У 2017 р. функціонувало 15 кримськотатарських шкіл − стільки ж, скільки в 2013 році", - йдеться у звіті.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Українська правда