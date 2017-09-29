МЗС України направив закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я направив цей закон, як і було домовлено, на розгляд Венеціанської комісії", - сказав він.

Клімкін також зазначив, що закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу, а також був проведений його переклад.

"Пані Лілія (Гриневич) передасть цей закон вже офіційно, коли буде на наступному тижні вести консультації з Радою Європи", - додав він.

Як відомо, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта.

Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях: Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".