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На річках Закарпаття оголошено штормове попередження

Неділя, 3 вересня 2017, 01:26

З 2 по 4 вересня на річках Закарпатської області оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вночі з 2 на 3 вересня та 3 і 4 вересня на річках Закарпатської області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози. Очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м (у межах корінних берегів)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що при сильних зливах буде формуватися значний місцевий стік, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках.

Крім того, в горах можливе утворення селей.

Теми: Закарпаттяпогода
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