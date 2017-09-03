На річках Закарпаття оголошено штормове попередження
Неділя, 3 вересня 2017, 01:26
З 2 по 4 вересня на річках Закарпатської області оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Вночі з 2 на 3 вересня та 3 і 4 вересня на річках Закарпатської області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози. Очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м (у межах корінних берегів)", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники відзначили, що при сильних зливах буде формуватися значний місцевий стік, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках.
Крім того, в горах можливе утворення селей.