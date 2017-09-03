Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рівненщині на хабарі затримано начальника виправної установи

Неділя, 3 вересня 2017, 03:50

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника відділення соціально-психологічної служби однієї з виправних установ Рівненської області.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

 "Правоохоронці встановили, що лейтенант внутрішньої служби вимагав від знайомих засудженого п’ятсот доларів США за "вирішення"  питання про умовно-дострокове звільнення", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання хабара.

Начальнику відділення було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: