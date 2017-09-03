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На пенітенціарну систему треба вдвічі більше грошей – Мінюст

Неділя, 3 вересня 2017, 09:32

На пенітенціарну систему в Україні виділено 3,7 млрд грн, що становить лише 44% від її потреб.

Про це повідомив в інтерв'ю DT.UA заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

"На всю систему нам дають 3,7 млрд. Це 44% від потреби. Плюс знадобилося б іще 1,1—1,2 млрд гривень на зарплати, щоб вийти приблизно на рівень із поліцією: близько 7 тисяч гривень для молодшого інспектора", – зазначив він.

Чернишов також підтвердив, що на ремонт СІЗО коштів немає з 2014 року.

"Якщо називати цифру необхідних коштів взагалі, вона буде космічна. Такими, які відповідають міжнародним стандартам, визнані лише близько 2% будівель. Найдавніша будівля — 1614 р. Лук'янівське СІЗО — 1859-го. ККД мереж, труб, теплотрас рухається до нуля. Ремонтувати безглуздо", – зазначив чиновник.

За його словами, на будівництво в Україні нових слідчих ізоляторів може знадобитися більше 150 млн доларів.

"В усталеній світовій практиці побудова нового СІЗО Грінфілд коштує приблизно 10 тисяч доларів на одного ув'язненого. Оскільки вартість праці й будматеріалів у нас трохи нижчі — близько 8 тисяч доларів. На цей час у СІЗО перебувають близько 19 тисяч ув'язнених. Перемножимо й отримаємо 152 млн доларів: стільки потрібно коштів на будівництво нових СІЗО", – сказав Чернишов.

Теми: в'язницяСІЗО
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