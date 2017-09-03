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В Одесі горів центральний автовокзал, є постраждала

Неділя, 3 вересня 2017, 12:33

У неділю на центральному автовокзалі Одеси сталася пожежа, постраждала 19-річна дівчина.

Як повідомляє прес-служба обласної ДСНС, 3 вересня о 7:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Приморському районі на вулиці Колонтаївська сталося загорання електропроводки на 2 поверсі центрального автовокзалу.

О 7:51 пожежа була локалізована, а о 7:54 повністю ліквідована.

 
Фото ДСНС

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені електропроводи в шахті з першого по третій поверх на загальній площі 9 погонних метрів. Причина займання встановлюється.

 

Під час гасіння пожежі з будівлі автовокзалу були евакуйовані 70 чоловік.

До прибуття підрозділів ДСНС до Одеської обласної клінічної лікарні було госпіталізовано 19-річну мешканку Кропивницького з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Теми: ОдесаДСНС
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