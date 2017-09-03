АТО: біля Зайцевого поранено військового

Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - сказав він.

Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь 1 раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій.

Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.

Як відомо, раніше штаб АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 26 разів, втрати серед українських військових немає.

Українська правда