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В Одесі на будівництві біля "будинку-стіни" сталися сутички

Неділя, 3 вересня 2017, 17:04
В Одесі на будівництві біля будинку-стіни сталися сутички

В Одесі відбулися зіткнення на будівництві біля знаменитого "будинку-стіни" у Воронцовському провулку.

 
Всі фото "Думської"

Як повідомляє "Думська", патріоти спочатку мирно збирали підписи про зупинку будівництва особняка поблизу пам'ятника архітектури, а після вирушили громити будівництво.

Їм протистояли близько сотні поліцейських.

 

З бійками, в ході яких використовувався сльозогінний газ і кийки, близько 50 активістам вдалося прорватися на об'єкт.

 

Видання повідомляє, що захисники "будинку-стіни" вже розібрали паркан і демонтували другий поверх маєтка, що будується.

 

Поліція не перешкоджає тим, хто пройшов крізь кордон, однак нових бажаючих не пускає.

 

В ході демонтажу на голову одному з активістів впала цеглина з будівництва, його забрала швидка.

 

Разом з тим, прес-секретар ГУ НП в Одеській області Любов Гордієвська в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила, що за фактом зіткнення біля знаменитого "будинку-стіни" у Воронцовському провулку Одеси відкрито кримінальне провадження за двома статтями.

 

"За фактами цих подій біля пам'ятника архітектури зараз розпочато кримінальне провадження. Ця подія кваліфікується за двома статтями кримінального кодексу - 296 (хуліганство) і 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Оцінку буде надано в рамках кримінального провадження", - зазначила вона.

Прес-секретар уточнила, що конфлікт виник через новобудову біля "будинку-стіни". Люди вважають, що її зводять незаконно, проте поліція перевірила документацію і прийшла до іншого висновку.

"Жодного затриманого не було. Правоохоронці забезпечували громадський порядок. Є двоє постраждалих: один поліцейський і один активіст. На них впала цеглина", - додала вона.

Теми: Одеса
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