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Клімкін засудив ядерне випробування КНДР: треба зупинити це божевілля

Неділя, 3 вересня 2017, 19:06

Глава МЗС України Павло Клімкін приєднався до засудження світовою спільнотою останнього ядерного випробування КНДР.

"Рішуче засуджую ядерне випробовування Північної Кореї. Зупинити це божевілля надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу", - написав Клімкін у своєму Twitter.

У відповідь на ядерне випробування Пхеньяна Дональд Трамп заявив, що Північна Корея продовжує залишатися загрозою для США, а розмови з Пхеньяном не працюють.

До жорсткіших санкцій проти КНДР через останнє ядерне випробування закликали президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У ЄС вважають, що Рада Безпеки ООН повинна зайняти тверду позицію стосовно КНДР.

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Європейська правда 

Теми: КНДРядерна зброяКлімкін
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