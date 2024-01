Клімкін засудив ядерне випробування КНДР: треба зупинити це божевілля

Глава МЗС України Павло Клімкін приєднався до засудження світовою спільнотою останнього ядерного випробування КНДР.

"Рішуче засуджую ядерне випробовування Північної Кореї. Зупинити це божевілля надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу", - написав Клімкін у своєму Twitter.

Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile